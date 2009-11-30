Установить ПО

Нужно: 1. Настройка SMTP, POP3, IMAP на выделенном сервере. 2. Создать 5 почтовых акаунтов. 3. Протестировать отправку-получение на них. 4. Проинсталировать APC - http://pecl.php.net/package/APC
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Есть сервер с ISPmanager. Необходимо на нем установить
- python 2.5
- pil (python-imaging)
- python-mysqldb
- mod_python
- django
Apache 2.2.x, PHP 4.4.x , MySQL 5.0.x
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