Установить ПО

Настройка сервера/ПОЗавершен11 заявок289 просмотров
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Есть сервер с ISPmanager. Необходимо на нем установить

- python 2.5

- pil (python-imaging)

- python-mysqldb

- mod_python

- django

Apache 2.2.x, PHP 4.4.x , MySQL 5.0.x

14 лет назад
Omelic
58 летМолдова
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
unix_master
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Все сделано в срок, без проблем. Приятно работать.
Отличный заказчик! Было приятно работать с Инной - все четко, без проблем. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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