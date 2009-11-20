Настройка SMTP, POP3, IMAP на выделенном сервере

Есть несколько торговых точек (6шт) нужно установить в них веб камеры удаленно настроить их, чтобы сохраняли информацию на ftp сервере. И нужно настроить проги клавиатурные шпионы типа staffcop или mipko. Надо сделать чтобы всё работало ...