Установить битрикс на хостинг godaddy

Есть два сервера, нужно настроить репликацию данных так, чтобы распределить нагрузку между ними, также нужна будет консультация по этому вопросу, принципиальная идея на данный момент: а. все запросы на изменение данных идут на первый сервер (master) б. ...
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Есть проблемы при установке, возможно кто-то сталкивался.
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