Репликация MySQL

Надо настроить NAT на OpenVZ контейнере.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сервера, нужно настроить репликацию данных так, чтобы распределить нагрузку между ними, также нужна будет консультация по этому вопросу, принципиальная идея на данный момент:
а. все запросы на изменение данных идут на первый сервер (master)
б. все select на второй (slave)
если будет нужна настройка скриптов для этого, то не без вашей помощи
также нужно будет разобратся и найти причину , почему mysql начинает периодически перезагружатся после 24:00 до 01:00
- Похожие заказы
- $50Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен14 лет назад
Есть сервер с ISPmanager. Необходимо на нем установить - python 2.5 - pil (python-imaging) - python-mysqldb - mod_python - django Apache 2.2.x, PHP 4.4.x , MySQL 5.0.xЗавершен14 лет назад
- $20
Нужно: 1. Настройка SMTP, POP3, IMAP на выделенном сервере. 2. Создать 5 почтовых акаунтов. 3. Протестировать отправку-получение на них. 4. Проинсталировать APC - http://pecl.php.net/package/APCНастройка сервера/ПО17 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно установить FreeBSD и настроить на домашнем компе. Если имеются желающие подзаработать - стучите.Настройка сервера/ПО12 заявокЗакрыт14 лет назад
Установить на удалённый сервер поддержку GD библиотеки и настроить ftp, для ftp нужно что бы файлы заменялись и для них задавались права 0755 , сделать запрет на анонимный просмотр сервера.Завершен14 лет назад
Есть несколько торговых точек (6шт) нужно установить в них веб камеры удаленно настроить их, чтобы сохраняли информацию на ftp сервере. И нужно настроить проги клавиатурные шпионы типа staffcop или mipko. Надо сделать чтобы всё работало ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно настроить сервер удаленного доступа на windows 2003 для выделенного ip адреса и wifi роутер вместе с ним Настроить в офисе проверить работоспособность, показать где менять все параметры чтобы можно было свободно без участия специалиста переместить ...Закрыт14 лет назад
Настроить спам-фильтр Popfile на Eserv3. Срочно! icq 407688884Завершен14 лет назад
Здравствуйте, для начала мне нужны поверхностные знания, ничего сложного и конкретного. кто готов ответить на пару вопросов за хороший отзыв прошу оставить аськи.Завершен14 лет назад
Приветствую. Требуется собрать на сервере # cat /etc/redhat-release CentOS release 5.4 (Final) Связку sendmail (неоткажусь и от Postfix) + dbmail + Обьяснить как это сделать хотябы кратенько )) В дагонку: http://www.nulled.ws/showthread.php?t=157023 - для чего (уверен есть ещё пара даже более простых методов) http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID8/6623.html ...Завершен14 лет назад