Репликация MySQL

$100
Настройка сервера/ПОЗакрыт12 заявок246 просмотров
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Есть два сервера, нужно настроить репликацию данных так, чтобы распределить нагрузку между ними, также нужна будет консультация по этому вопросу, принципиальная идея на данный момент:

а. все запросы на изменение данных идут на первый сервер (master)

б. все select на второй (slave)

если будет нужна настройка скриптов для этого, то не без вашей помощи

также нужно будет разобратся и найти причину , почему mysql начинает периодически перезагружатся после 24:00 до 01:00

MySQL
14 лет назад
bravo5
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад