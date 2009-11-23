Репликация MySQL

Есть два сервера, нужно настроить репликацию данных так, чтобы распределить нагрузку между ними, также нужна будет консультация по этому вопросу, принципиальная идея на данный момент:

а. все запросы на изменение данных идут на первый сервер (master)

б. все select на второй (slave)

если будет нужна настройка скриптов для этого, то не без вашей помощи

также нужно будет разобратся и найти причину , почему mysql начинает периодически перезагружатся после 24:00 до 01:00