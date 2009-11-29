Перенести сайт из site.google.com на домен 2уровня

Настройка сервера/ПОЗавершен4 заявки213 просмотров
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Есть: Сайт на site.google.com

Надо: Сделать так, чтобы он исполнялся или как будто исполнялся на www.domen.ru

Домен обслуживается на hc.ru

Я понимаю, что дело 15 минут, надо настроить DNS и CNAME, но некогда разбираться.

14 лет назад
feudor
Фёдор 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
pisarchik_eugene
Евгений 
38 летЧехия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Компетентный и отзывчивый. Работать приятно.
Приятно сотрудничать, спасибо