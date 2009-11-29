Перенести сайт из site.google.com на домен 2уровня

Есть: Сайт на site.google.com

Надо: Сделать так, чтобы он исполнялся или как будто исполнялся на www.domen.ru

Домен обслуживается на hc.ru

Я понимаю, что дело 15 минут, надо настроить DNS и CNAME, но некогда разбираться.