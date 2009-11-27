WIndows saerver 2003 web edition

Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здраствуйте. Нужна помощь по установке и насройке веб-сервера (php, MySQl) на windows server 2003 web edition.

ICQ 1184511

14 лет назад
-freelancer
Владимир 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
NARKOZ-2008
Нихад 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день