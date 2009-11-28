Помощь в установке сервера Perfect World

Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка162 просмотра
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Всем привет!Кто поможет поставить сервер Perfect World?.Оплата по договорённости.Сервер надо поставить на белорусском сервере,на гостевому(тамошняя лок сеть по РБ).Так что никаким русским серверам Perfect World не помешаем.Если кто может помочь,пишем в аську:

586810865

Cпасибо за внимание!

14 лет назад
ZioN93
32 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад