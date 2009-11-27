MS Exchange: настроить сервер

Приблизительная задача для специалистов из Петербурга - требуется развернуть на сервере MS Exchange, Project, Outlook. Возможно, что от вас потребуется создание ТЗ.

Скорее всего нужна команда или спец, которые смогли бы довести мысль руководства до успешной реализации.

Число рабочих мест - до 50. Лицензирование по результату.

Личное общение, совместные решения. Возможен безнал, нал.