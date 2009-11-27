MS Exchange: настроить сервер

Есть: Сайт на site.google.com Надо: Сделать так, чтобы он исполнялся или как будто исполнялся на www.domen.ru Домен обслуживается на hc.ru Я понимаю, что дело 15 минут, надо настроить DNS и CNAME, но некогда разбираться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приблизительная задача для специалистов из Петербурга - требуется развернуть на сервере MS Exchange, Project, Outlook. Возможно, что от вас потребуется создание ТЗ.
Скорее всего нужна команда или спец, которые смогли бы довести мысль руководства до успешной реализации.
Число рабочих мест - до 50. Лицензирование по результату.
Личное общение, совместные решения. Возможен безнал, нал.
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