MS Exchange: настроить сервер

Настройка сервера/ПОЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Приблизительная задача для специалистов из Петербурга - требуется развернуть на сервере MS Exchange, Project, Outlook. Возможно, что от вас потребуется создание ТЗ.

Скорее всего нужна команда или спец, которые смогли бы довести мысль руководства до успешной реализации.

Число рабочих мест - до 50. Лицензирование по результату.

Личное общение, совместные решения. Возможен безнал, нал.

14 лет назад
df34td
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад