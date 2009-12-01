Настройка FreeBSD для работы скрипта на perl

Настройка сервера/ПОЗавершен8 заявок241 просмотр
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Есть скрипт на perl, который запускается демоном на сервере FreeBSD, этот скрипт конектится на сервер с БД SYBASE, необходимо поставить нужные библиотеки, под линух это:

DBD-Sybase-1.09.tar.gz

Net-Server-0.97.tar.gz

freetds

freetds-msdblib

Разработчик знаком с линухом, но под фрю возникли сложности в запуске программы.

Еще пояснения как что устанавливали...

PerlFreeBSD
14 лет назад
whitemage
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
EgorovAlexey
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Спасибо Алексею, помог справиться с моей проблемой, все мне любезно пояснил. Приятно было работать. Очень рекомендую.
Отличный заказчик, я был очень рад нашему сотрудничеству
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