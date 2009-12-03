Подбить домен к ВДС

Необходима настройка nginx для корректной работы с интерфейсом платежной системы QIWI. Начало истории здесь: http://community.livejournal.com/ru_webdev/2929247.html , продолжение - здесь: http://community.livejournal.com/ru_webdev/2930408.html Оплата немедленно по факту выполнения. Срочно. Для оперативной связи используйте ICQ 108051800
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система Virtuozzo панель управлевления Plesk 9.2.3
перенес домен на новые нс сервера (ВДС) испытываю затруднение в настройке домена в данной панели управления
просьба обращаться людей которые работали с Plesk
чтоб не тратить время друг друга
предлагайте бюджет и сроки
можете в асю так будет оперативнее 468510515
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