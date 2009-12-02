Подключение дополнительного диска HDD на VDS

Есть внешний статический IP адрес, который активируется при подключении через VPN (интернет работает отдельно). Проблема: никак немогу настроить и подключиться через VPN на Centos 5,4, чтобы сменился IP на статический. Нужна платная помощь в решении данного ...
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