Требуется настроить Sharepoint

Настройка сервера/ПОЗакрыт3 заявки103 просмотра
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Уже установлен, только проверить и подправить конфигурацию.

Разовая работа.

14 лет назад
TheSim
Семен 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад