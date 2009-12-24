Установить скрипт ВебАсист

Требуется восстановить или настроить сбой почтовых настроек на Linux ( не уходит почта вовне, только крутится внутри сервера)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день господа!
Необходимо установить веб асист на наш хостинг, лицензию мы планируем купить в ближайшее время, сейчас надо просто показать как он работает клиентам.
Шаблон стандартный.
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