Настройка Freebsd

$10
Настройка сервера/ПОЗакрыт7 заявок219 просмотров
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Необходимо до настроить веб сервер на динамическом ip, ipfw, и настроить почтовый сервер. ICQ для связи четыре6142319пять

FreeBSD
14 лет назад
Alexus3
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов