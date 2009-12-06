IPTV на основе sasc-ng + getstream

$50
Настройка сервера/ПОЗакрыт1 заявка192 просмотра
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Нужно настроить вещание в сеть кодированных каналов со спутника с помощью sasc-ng и getstream (Debian lenny)

Требования:

- вещание по http

- использование lnb-sharing

- разделение каналов по портам (1й канал - xxx.xxx.xxx.xxx:8001, 2й канал - xxx.xxx.xxx.xxx:8002 и т.д.)

- покомандный лог действий, чтобы я мог поднять аналогичную систему на другой машине (обязательно)

Работа удаленно, через ssh.

14 лет назад
conroe
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
Выбранный исполнитель
developer11
Сергей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$50
1 день