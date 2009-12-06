IPTV на основе sasc-ng + getstream

Добрый день господа! Необходимо установить веб асист на наш хостинг, лицензию мы планируем купить в ближайшее время, сейчас надо просто показать как он работает клиентам. Шаблон стандартный. Жду ваших предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить вещание в сеть кодированных каналов со спутника с помощью sasc-ng и getstream (Debian lenny)
Требования:
- вещание по http
- использование lnb-sharing
- разделение каналов по портам (1й канал - xxx.xxx.xxx.xxx:8001, 2й канал - xxx.xxx.xxx.xxx:8002 и т.д.)
- покомандный лог действий, чтобы я мог поднять аналогичную систему на другой машине (обязательно)
Работа удаленно, через ssh.
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