Нужен специалист по ВНЕДРЕНИЮ МЕДИА СЕРВЕРА (Media Server)

Собственно есть проект по видеофильмам - копия http://moovie.ru/

На данный момент на сайте стоит - H264 Streaming Module for Nginx (version 2).

и все вещание именно происходит через этот модуль.

В связи с некими проблемами с видео, а именно подергивание и тому подобные неприятные мелочи, было решено перейти на полноценный протокол стрим вещания.

Собственно нужен человек, который имеет опыт работы с серверами (приложениями) типа red5 Wowza и т.д. - (Адоб Флеш медиа сервер не рассматривается в виду его дороговизны).

Нужно безболезненно и как можно быстрее ввести новой протокол, все предложения только от профи.

Остальные пускаем в игнор, если опыта не было такого просьба не писать.

Бюджет в пределах разумного, жду предложений