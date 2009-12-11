Установка и настройка мода для форума PhpBB

Здравствуйте,

Необходимо для форума forum.plaza.by следующее:

1. мод расширенного уведомления о регистрации, т.е. помимо стандартной инфы добавить еще инфой с регистрационной формы (для оценки спам/не спам)

2. мод Чтобы при создании поста уходил e-mail к админу с сылкой на пост. Такого мода не нашли, скорее всего его нужно писать.

3. Усиленная версия против спама - т.е. против спам-ботов.