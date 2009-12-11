Установка и настройка мода для форума PhpBB

Настройка сервера/ПОЗакрыт4 заявки173 просмотра
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Здравствуйте,

Необходимо для форума forum.plaza.by следующее:

1. мод расширенного уведомления о регистрации, т.е. помимо стандартной инфы добавить еще инфой с регистрационной формы (для оценки спам/не спам)

2. мод Чтобы при создании поста уходил e-mail к админу с сылкой на пост. Такого мода не нашли, скорее всего его нужно писать.

3. Усиленная версия против спама - т.е. против спам-ботов.

PHP
12 лет назад
BISOLE
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
unix_master
Андрей 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 отзывов(-2)
14 лет назад
$30
1 день
Как бы не хотел я писать отзыв, но решил написать. некоторое уважение к заказчикам нужно иметь. а суть такова: с первой задачей хоть и дольше заявленного времени, но справился. Попросили сделать еще одну вещь, было это числа 28-29 декабря. сказал, что с учетом праздников до 3-го января сделает... отвели время до 10-го. 17 января спросили, говото ли.. сказал, что отправил. попросили переслать т.к. мы ничего не получили. после чего таких попыток отправить было еще 3 раза. Потом начал ссылаться на то, что якобы слетела система, и все в архивах - нужно искать. А сейчас вообще игнорирует(не отвечает) наши сообщения, хотя постоянно есть в системе. Логи общения по Skype в архиве http://www.plaza.by/proj/plaza/upload/log_skype.zip Александр.
Начал работать с Александром по проекту установки модов для phpBB3. Моды поставил, один мод написал сам. Заказчика все устроило и он оплатил работу. На мою просьбу оставить отзыв ответил тем, что отзывы не оставляет никогда. Ну ладно, мне в общем оно не принципиально. После этого попросил выполнить еще одну работу, я от работы никогда не отказываюсь - взялся. Суть задачи написать текстовый документ в котором описать для их программиста принципы взаимодействия сайта с форумом. Я сказал что готов сделать это за 2-3 дня, но мне в общем сказали, что раньше 11 января оплатить не смогут и срок был установлен на 13 января. Я все написал и отправил клиенту почтой на указанный адрес. Говорит что не пришло. Отправил на другой адрес. Опять не пришло. Отправил с gmail.com (уж гугл-то не глючит) и опять же не пришло! В итоге в этом проекте потом мне еще и отрицательный отзыв оставил (хотя этот проект выполнен безукоризненно). Хотя я работу сделал и денег до сих пор не получил, т.к. вроде бы я не прислал материалы. Вот так человек никому не оставляет отзывов. По сути оставляет только отрицательные, как я могу видеть. В подтверждение моих слов - строка из лога моего почтового сервера, говорящая о доставке письма на их сервер по указанному адресу: Jan 20 11:33:16 rwl sm-mta[46082]: o148qSTb054079: to=, ctladdr= (1013/1002), delay=00:40:47, xd elay=00:01:07, mailer=esmtp, pri=4084483, relay=plaza.by. [212.98.162.59], dsn=2.0.0, stat=Sent (Ok: queued as 38F3F20034C237) Чем вызвано такое поведение данного человека не понятно. Возможно проблемы с оплатой затянулись дольше 11 января и человек так решил сэкономить 40 долларов. Не знаю. Но факт остается фактом. После написания отзыва человек исчез из скайпа или возможно поставил меня в игнор - не знаю. Однако все время оффлайн Сколько раз зарекался работать с людьми, у которых не смотря на то что они "3 года на проекте" ноль отзывов. Все-таки надо быть осторожнее.
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