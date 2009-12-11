Повесить защиту от DDoS

На постоянную требуется админ. Проект будет висеть пол года, в течение этого месяца будет идти рассчет с исполнителем ежемесячно. Аптайм должен быть 99%.

Конечно, жду предложений и советов. До выбора исполнителя. Человек должен быть с рейтингом и очень грамотный в данной сфере.

Онлайн сервис мне предлагал защиту через проксирование, я не знаю что это значит.

+ Один из популярных американских сервисов - дал гарантии на защиту до 8 гигабит, но ежемесечная цена на такую ширину фильтрации для Американцев может и нормальная, но для русского человека, конечно же неприемлема. Жду Ваших предложений.