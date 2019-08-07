Требуется создать сайт на основе шаблона Wordpress. Шаблон: https://themeforest.net/item/woodmart-woocommerce-wordpress-theme/20264492 Демо из этого шаблона, которое берем за основу: https://woodmart.xtemos.com/demo-organic/demo/organic/ Шаблон предоставляем. С вас только корректировка и доработка. Требуется переделать шаблон ...
Веб программист
нужен программист чтобы создать сайт наподобие http://www.pricechina.ru/
Заявки фрилансеров
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