Создать марктеплейс по функционалу похожий на kabanchik.ua

$20000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт25 заявок344 просмотра

Здравствуйте!

Ищу команду, которая сможет разработать сайт и мобильное приложение к нему,

по функционалу близкий к kabanchik.ua

Проект на 4-5 месяцев разработки, с дальнейшей поддержкой.

WEB + Мобильная разработка

WEB - это PHP + Yii2 и все остальное.

Мобильное - на ваше усмотрение.

Предпочтение отдаю командам с опытом работы нешаблонных сайтов

PHPYii
6 лет назад
ServiceOnline
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад

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Нет заявок фрилансеров