Cделать сайт топ 5 буксов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки205 просмотров

привет всем я хочу себе сайт примерно такой http://denbgiplus.ru/luchshie-buksy/

сразу скажу у меня мало денег

6 лет назад
Legendtv
Николай 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Rabbit_Algedo
Назар 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Rabbit_Algedo
Назар 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 отзывов(-4)
6 лет назад

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