Добрый день, уважаемые фрилансеры. Ищу фрилансера, группу фрилансеров или компанию которыеумеют делать сайты на Magento.com.Стоит задача разработать интернет-магазин по продажи одежды. Сайт на который мы ровняемся - https://www.asos.com/ Хотелосьбы на выходе ...
Cделать сайт топ 5 буксов
привет всем я хочу себе сайт примерно такой http://denbgiplus.ru/luchshie-buksy/
сразу скажу у меня мало денег
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