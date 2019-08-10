Создать интернет магазин по продаже одежды на Magento

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Ищу фрилансера, группу фрилансеров или компанию которыеумеют делать сайты на Magento.com.Стоит задача разработать интернет-магазин по продажи одежды. Сайт на который мы

ровняемся - https://www.asos.com/ Хотелосьбы на выходе получить сайт подобного уровня. Дизайн будет разработан нашими

силами.

Меня интересуют цена и сроки на создание подобногопроекта.

Так же очень важно предоставить нам хотя бы 2-3 лучших проектана Magento которые выделали.

Хотелось бы так же понять, как вы работаете, какпроисходит оплата, если у вас сопутствующая поддержка после создания сайта.

Так же учитывайте, что сайт будет создаваться наКанадский рынок, а посему модули, которые вам продеться устанавливать (принятие

оплаты, расчет доставки) должны быть рассчитаны на канадский рынок.

Прошу других систем не предлагать, рассматриваетсявариант ТОЛЬКО с Magento.