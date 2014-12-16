Сделать дизайн сайта в зимнем стиле.

Добрый день.

Необходимо сделать зимний дизайн сайта загородного дома отдыха. возможно использование клип-арта из красивых зимних фото, которые могут раскрыть спектр зимних развлечений за городом. Например, катание на лыжах, санках, красивая зимняя природа. Сама база отдыха расположена на берегу реки, закрытая территория, номера в коттеджах и корпусах.

Необходимо сделать набросок дизайна и если он понравится, то дальше нужно будет сделать дизайны для весны, лета, осени и т.д.

Будет выбран исполнитель вариант дизайна которого понравится больше всего.