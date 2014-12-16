Разработка дизайна сайта (17 страниц)

Нужно нарисовать шаблон для блога об Aliexpress. Дизайн должен быть выполнен в стиле сайта Aliexpress. Объем работы: главная + 4 категории + 11 страниц + 2 pop-up окна для авторизации + страница профиля. Более подробное ТЗ при личной переписке.

Работу нужно выполнить за неделю. В дизайне нет никаких сложных элементов, опытный дизайнер справится с задачей за несколько дней.

У исполнителя должно быть не менее 10 отзывов.