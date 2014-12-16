Дизайн сайта доски обьявлений

Добрый день. Необходимо сделать зимний дизайн сайта загородного дома отдыха. возможно использование клип-арта из красивых зимних фото, которые могут раскрыть спектр зимних развлечений за городом. Например, катание на лыжах, санках, красивая зимняя природа. Сама база отдыха ...
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Доброго времени суток!
Нужен дизайн сайта.
Задача: изменить существующий шаблон доски обьявлений.
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