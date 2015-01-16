$1612
Докончить городской портал, сайт работает на instant cms
Веб-программирование6 заявок
Закрыт
10 лет назад
Докончить городской портал, сайт работает на instant cms
Докончить региональный городской портал. Придумать и внедрить в действие фишку. Сайт работает на instant cms
Сделать дизайн портала городского в стиле метро (psd)
Изменить существующий дизайн шаблона (из существующего дизайна сделать другой дизайн) но не изменять сам шаблон, только дизайн
Доброго времени суток! Нужен дизайн сайта. Задача: изменить существующий шаблон доски обьявлений.