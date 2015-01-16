Доработать логотип

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В связи со сменой домена нужно поменять в "логотипе" ZooLux" на "LuxZoo" поменяв местами слога

9 лет назад
seolink74
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн Landing Page - 2 дня

    $60

    Есть готовое ТЗ и прототип. Т.е. задача упрощается в разы - надо только графически все это оформить и подобрать нужные картинки с фотостоков. Всего 29 блоков. Много блоков, которые грубо говоря - это картинка+заголовок+несколько тезисов. Т.е. ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Адаптировать шаблон #48556 под греко-римскую борьбу

    $50

    Основная цель проекта - создание официального сайта спортивной школы греко-римской борьбы. Прошу адаптировать шаблон #48556 по теме олимпийского вида спорта: Греко-римская борьба. Или предложить иной вариант. В настоящее время я использую cms 1С Битрик. Возможно ли подготовить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка шаблона под WordPress

    Есть мобильный сайт http://m.mobilboard.com/ с него надо передрать шаблон с некоторыми незначительными изменениями и сделать его шаблоном для WordPress с поддержкой мультиязычности на основе qTranslate разумеется, структуру и css надо переименовать чтобы гугль за плагиат не ...

    WordPress
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать редизайн сайта джумла

    Добрый день есть дизайн сайта нужно сделать верстку и потом редизайн на сайте будет предоставлен бекап для работы нужно успеть до НГ закрыть вопрос без предоплаты ,делайте работу у себя на хостинге

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн Landing Page для туристической ниши

    $100

    Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с лендинга будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1) Для продажи отелей в Сочи 2) Для продажи санаториев в ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта (четыре части работ)

    $1000

    1. Изменение шаблона главных страниц с введением двух новых элементов в шаблоны: Бегущая строка (при наличии текста выводится, при отсутствии необходимости выводиться не должна, т.е. бегущая строка должна быть подключаемой по требованию). Необходимо выбрать и внедрить промышленное ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработка дизайна сайта (17 страниц)

    Нужно нарисовать шаблон для блога об Aliexpress. Дизайн должен быть выполнен в стиле сайта Aliexpress. Объем работы: главная + 4 категории + 11 страниц + 2 pop-up окна для авторизации + страница профиля. Более подробное ...

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать дизайн сайта в зимнем стиле.

    Добрый день. Необходимо сделать зимний дизайн сайта загородного дома отдыха. возможно использование клип-арта из красивых зимних фото, которые могут раскрыть спектр зимних развлечений за городом. Например, катание на лыжах, санках, красивая зимняя природа. Сама база отдыха ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад