Сделать редизайн сайта джумла

Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с лендинга будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1) Для продажи отелей в Сочи 2) Для продажи санаториев в ...