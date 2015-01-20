Сделать редизайн сайта джумла

Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией. Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика. Продавать с лендинга будем туристические услуги. Исполнителей без портфолио не рассматриваю. Необходимы лендинги: 1) Для продажи отелей в Сочи 2) Для продажи санаториев в ...
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Добрый день
есть дизайн сайта нужно сделать верстку
и потом редизайн на сайте
будет предоставлен бекап для работы
нужно успеть до НГ закрыть вопрос
без предоплаты ,делайте работу у себя на хостинге
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