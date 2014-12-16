Дизайн Landing Page для туристической ниши

$100
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка90 просмотров
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Ищу дизайнера с опытом реализации лендингов с высокой конверсией.

Меня интересует конверсия минимум 5% с целевого трафика.

Продавать с лендинга будем туристические услуги.

Исполнителей без портфолио не рассматриваю.

Необходимы лендинги:

1) Для продажи отелей в Сочи

2) Для продажи санаториев в Кисловодске

3) Для продажи лучших отелей в Турции

9 лет назад
Irinulka
Ирина 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад