Дизайн Landing Page - 2 дня

Есть готовое ТЗ и прототип. Т.е. задача упрощается в разы - надо только графически все это оформить и подобрать нужные картинки с фотостоков.

Всего 29 блоков. Много блоков, которые грубо говоря - это картинка+заголовок+несколько тезисов. Т.е. мелочей в них не так много. Но есть некоторые, которые посложнее.

Плюс 17 окон. Из них пару сложных, остальные - либо абзац текста, либо простая форма из трех полей+фото+заголовок.

Срок вполне реальный. И не говорите, что это слишком ужато - для людей имеющих вкус и чувство гармонии и стиля это не составит никакого труда. А для тех, кому дизайн дается сложно и большими мучениями - действительно, срок работы увеличивается в разы. Но такие люди не нужны.

Бюджет ужат, всвязи с курсом на доллар. Так что пишите, кто готов за эту сумму побыстрому сделать работу, не тянуть и получить деньги.