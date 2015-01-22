Адаптировать шаблон #48556 под греко-римскую борьбу

Есть мобильный сайт http://m.mobilboard.com/ с него надо передрать шаблон с некоторыми незначительными изменениями и сделать его шаблоном для WordPress с поддержкой мультиязычности на основе qTranslate разумеется, структуру и css надо переименовать чтобы гугль за плагиат не ...