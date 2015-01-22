npprimavera

Необходимо разработать шаблон корпоративного портала на платформе SharePoint 2013 в составе: - главная страница; - рабочая страница.
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Содержание работы: Разработать сайт администрации городского округа под управлением 1С Битрикс в редакции «Старт» или «Стандарт». Дизайн сайта разработан. Стоимость работ составляет ~100 wmz. Основные этапы работ: 1.Выполнение html-верстки и создание ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Существует потребность в разработке сайта c динамическим обновлением данных (10 минут) из файла xls или из субд sqlserver. Главную страницу прилагаю. Платформа cms по согласованию.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Требуется создать страничку Фото на сайте 1С Битрикс с возможностью интеграции Фотоальбомов из группы Одноклассники.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Содержание работы: Создание сайта «Греко-римская борьба» под управлением 1С Битрикс в редакции «Старт» Стоимость работ составляет 100 wmz. Основные этапы работ: 1.Выполнение html-верстки и создание готового шаблона сайта 1С ...Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $140
Содержание работы: Создание сайта «Греко-римская борьба» под управлением 1С Битрикс в редакции «Старт» Стоимость работ составляет 140 wmz. Основные этапы работ: 1.Выполнение html-верстки и создание готового шаблона сайта 1С ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Основная цель проекта - создание официального сайта спортивной школы греко-римской борьбы. Прошу адаптировать шаблон #48556 по теме олимпийского вида спорта: Греко-римская борьба. Или предложить иной вариант. В настоящее время я использую cms 1С ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад