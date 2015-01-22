npprimavera

Юрий npprimavera

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

axblue
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать шаблон сайта 1С Битрикс "под ключ"
HTML
Юрий адекватный и хороший заказчик. На протяжении разработки проекта, возникали проблемы, которые мы с лёгкостью обсуждали и решали. Тот человек, с которым приятно было работать. Рекомендую.
Алексей проявил высокий профессионализм и творческий подход при реализации проекта. Проект выполнен в минимальный срок. Рекомендую Алексея, как разработчика по созданию сайта.
Ответный отзыв
kisens
46 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$140
10 баллов
10 лет назад
Адаптация html-шаблона под 1С Битрикс
HTML
Сотрудничество прошло отлично. Приятно работать. Быстрая оплата. Рекомендую
Остался очень доволен сотрудничеством. Все аккуратно, быстро и качественно. Всем рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
4en4ik
Павел 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Адаптировать шаблон #48556 под греко-римскую борьбу
Отличный заказчик, удобно поддерживать связь, понятные задачи, своевременная оплата рекомендую.
Работа выполнена качественно и на профессиональном уровне! Планирую и дальше работать с данным дизайнером! Рекомендую!
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