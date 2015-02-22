Адаптация html-шаблона под 1С Битрикс

На одностраничнике нужна правка с частичной версткой. Подробности в техзадании
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Содержание работы:
Создание сайта «Греко-римская борьба» под управлением 1С Битрикс в редакции «Старт»
Стоимость работ составляет 140 wmz.
Основные этапы работ:
1.Выполнение html-верстки и создание готового шаблона сайта 1С Битрикс.
2.Загрузка шаблонасайта на ftp-сервер host-провайдера Заказчика, настройка окружения платформы 1с Битрикс (настройка 11 модулей 1С Битрикс).
3.Приемочные испытания сайта, устранение замечаний.
В состав редакции «Старт» 1С Битрикс включено 11 модулей:
Главный модуль
Медиаплеер
Управление структурой
Медиабиблиотека
Информационные блоки Эрмитаж
Социальные сервисы
Облачные хранилища Облачные хранилища
Облачные сервисы
Модуль поиска
Компрессия
SEO-модуль
Монитор производительности
Перевод.
Дополнительная информация:
Сайт должен иметь возможность переходить пользователю в социальные сети: Одноклассник, Твиттер.
Исходный данные предоставляет Заказчик по запросу Исполнителя:
-адрес подключение к ftp-серверу host-провайдеру, доступ cms 1С Битрикс.
-файлы в формате-psd дизайна сайта «Греко-римская борьба» для последующей html-верстки.
- Похожие заказы
- $10HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуте. Нужна качественная верстка двух страниц с паралакс эффектом и анимацией. Требования как обычно - качественно, семантично и в срок. Срок такой - внутренняя страница на завтра на утро, главная на субботу. ПОЖАЛУЙСТА, если вы не можете сделать в ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $80
Есть готовый дизайн нового сайта, порезанный, сверстанный. Нужно надеть всё это на WP. Качественная валидная вёрстка. Кроссбраузерность и кроссплатформенность. Избавиться от циклических ссылок (кто не знает, что это такое - не пишите). Закрыть в noindex дублирующийся контент, в nofollow ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно сделать адаптивную верстку сайт (с нуля) на джумле. Качество кода – важно! Обязательные условия: - предоставить пример своего кода (из любого вашего проекта) в архиве (лучше сразу в ответе) - работа над моим проектом через мой интранет на ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Небольшие изменения дизайна. Нужно отобразить их в верстке. При том, что изменения будете вносить не вы, а я. Вы будете меня консультировать. Писать, как именно нужно изменить текущий html код шапки.HTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужно сделать вёрстка, установка и настройка модулей на новом шаблоне плюс подключить видео трансляцию,есть полное ТЗ оставляйте скайп Бюджет обсуждается без предоплатыHTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется установить форму на лэндинг сделанный в htmlHTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется сайт который частично уже имеет Responsive дизайн. Требуется завершить. Т3 предоставлю. P.S. Кандидатам предоставлю ссылку сайта. Срок горит.HTML-верстка8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сверстать корпоративный сайт на Битриксе. Скорее всего Управление сайтом - Эксперт. Страницы: главная, текстовая страница, страница каталога услуг, страница новостей. Жду предложений и хотя бы примерных ценHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо сверстать небольшой лендинг. Установить скрипты отправки заявки, карту гугл и пару слайдеров. Пишите цены и срокиHTML-верстка26 заявокЗакрыт9 лет назад