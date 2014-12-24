InstantCMS

$500
HTML-версткаЗакрыт4 заявки143 просмотра
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Нужно сделать вёрстка, установка и настройка модулей на новом шаблоне

плюс подключить видео трансляцию,есть полное ТЗ

оставляйте скайп

Бюджет обсуждается

без предоплаты

9 лет назад
MediaGroupWisd
Сазонов 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 отзывов(-2)
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