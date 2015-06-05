Микроразметка работающего сайта по schema.org

Здравствуйте! Необходимо выполнить кроссбраузерную верстку из макета PSD. В шаблоне Insales (http://wiki.insales.ru/wiki/Variables ) Использовать HTML5 и стили CSS3 — код с комментариями. Если отрисованно широкое меню с активными кнопками, не нужно сохранять их как изображение. Использовать чистый CSS3. Или ...