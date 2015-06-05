Микроразметка работающего сайта по schema.org

$150
HTML-версткаЗавершен4 заявки307 просмотров
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Cделать микроразметку действующего сайта joomla, по стандартам schema.org: Компонентов видеогалереи, форума, блогов (т.е. что бы компоненты генерировали мета-теги страниц по критериям, которые обозначены здесь http://schema.org/docs/full.html); вывод рейтингов компонентов в сниппет google (см.загрузки).

9 лет назад
dukat5
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
locker10
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$75
3 дня
Работа по микроразметке выполнялась ответственно и скрупулезно, по максимуму возможностей. Если нужна такая работа, а сроки не сжаты, - вам сюда.
Задача поставлена четко, оплата вовремя, рекомендую для сотрудничества.
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