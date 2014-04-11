Дорабатывал видео галерею на cms joomla, которая перестала выполнять все свои задачи. Двое специалистов сайта не смогли разобраться, выяснить причины неисправностей и устранить их. Руслан, установил причину – изменения были от google и youtube. Очень быстро внес изменения в PHP файлы галереи, установил необходимые ключи (позже я их заменил на свои), всё это за очень божеские средства: ниже нижнего моего предела. Поэтому заслуживает премии… Рекомендую!