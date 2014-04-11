Перенести с joomla1.5 на joomla 3, не перенесенное мигратором: Видео галерею joomla 1.5, jomtube-1.0.9 (2 150 видео), перенести в компонент joomla 3- HWD-mediashare, возможен перенос в другой компонент. Так же, перенести рейтинг статей (~ 1000), ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
C первых чисел мая 2015г, компонент видео галереи Joomla 1.5 (php), не добавляет видео с youtube - по ссылке. При загрузке видео с youtube, перенаправление на один и тот же ролик. Ранее загруженные, и видео ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $150
Cделать микроразметку действующего сайта joomla, по стандартам schema.org: Компонентов видеогалереи, форума, блогов (т.е. что бы компоненты генерировали мета-теги страниц по критериям, которые обозначены здесь http://schema.org/docs/full.html); вывод рейтингов компонентов в сниппет google (см.загрузки).HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
В папке (директории) рабочего корня сайта, наладить готовый сайт (cms), вида: http://www.Joomla15.ru/Joomla3/. Рабочий сайт в корне VPS. Сейчас ссылка http://www.Joomla15.ru/Joomla3/ с белой страницей, админка (http://www.Joomla15.ru/Joomla3/administrator/) - работает. Скорее всего, нужно настроить виртуальный хост, и ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать не сложный логотип для поддомена по образцу (основной домен).Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт10 лет назад