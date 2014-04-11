dukat5

Сергеев dukat5

 
46 летРоссия/Самара
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
locker10
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
9 лет назад
Микроразметка работающего сайта по schema.org
Задача поставлена четко, оплата вовремя, рекомендую для сотрудничества.
Работа по микроразметке выполнялась ответственно и скрупулезно, по максимуму возможностей. Если нужна такая работа, а сроки не сжаты, - вам сюда.
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arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Доработка видео галереи Joomla 1.5
Задача интересная. Поставлена четко. Помимо оговоренного бюджета, Сергей выплатил премию. Рекомендую к сотрудничеству.
Дорабатывал видео галерею на cms joomla, которая перестала выполнять все свои задачи. Двое специалистов сайта не смогли разобраться, выяснить причины неисправностей и устранить их. Руслан, установил причину – изменения были от google и youtube. Очень быстро внес изменения в PHP файлы галереи, установил необходимые ключи (позже я их заменил на свои), всё это за очень божеские средства: ниже нижнего моего предела. Поэтому заслуживает премии… Рекомендую!
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