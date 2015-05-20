Доработка видео галереи Joomla 1.5

C первых чисел мая 2015г, компонент видео галереи Joomla 1.5 (php), не добавляет видео с youtube - по ссылке. При загрузке видео с youtube, перенаправление на один и тот же ролик. Ранее загруженные, и видео с других сервисов – всё работает. Эта проблема на основном, техническом и локальном серверах (т.е. дело не в сервере). Возможно, дело в изменениях и обновлениях google.

Нужно настроить компонент для стабильного добавления видео с youtube. Проведение работ, на тех. сайте.