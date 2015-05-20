Доработка видео галереи Joomla 1.5

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки127 просмотров

C первых чисел мая 2015г, компонент видео галереи Joomla 1.5 (php), не добавляет видео с youtube - по ссылке. При загрузке видео с youtube, перенаправление на один и тот же ролик. Ранее загруженные, и видео с других сервисов – всё работает. Эта проблема на основном, техническом и локальном серверах (т.е. дело не в сервере). Возможно, дело в изменениях и обновлениях google.

Нужно настроить компонент для стабильного добавления видео с youtube. Проведение работ, на тех. сайте.

JoomlaPHP
10 лет назад
dukat5
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Дорабатывал видео галерею на cms joomla, которая перестала выполнять все свои задачи. Двое специалистов сайта не смогли разобраться, выяснить причины неисправностей и устранить их. Руслан, установил причину – изменения были от google и youtube. Очень быстро внес изменения в PHP файлы галереи, установил необходимые ключи (позже я их заменил на свои), всё это за очень божеские средства: ниже нижнего моего предела. Поэтому заслуживает премии… Рекомендую!
Задача интересная. Поставлена четко. Помимо оговоренного бюджета, Сергей выплатил премию. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад