Настроить редирект на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок159 просмотров

Необходимо создать файл php в котором будет реализован 301 редирект, при этом нужно поправить значение передаваемого http referer.

Обработка редиректа будет такого вида - http://site1.ru/go.php/http://site2.ru

Все подробности обсудим с тем, кого заинтересует эта работа.

PHP
10 лет назад
ensis
Антон 
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Работает +
Все отлично!

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izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад