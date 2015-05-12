Растянуть блок

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Закрыт7 заявок134 просмотра

Растянуть блок описания товара

http://wp.mdt59.ru/?product=%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86

Необходимо сделать как на картинке в приложении

10 лет назад
fenux
31 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров