Продвижение бизнеса в интернете

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок73 просмотра

Создание сайтов, лендингов, интернет-магазинов на заказ

Функционал:

- работа над проектом по ТЗ

- правки

- соблюдение сроков

Удалённо. Полная занятость. Оплата за каждый проект. Выплаты еженедельно. Оформление по договору.

10 лет назад
Niki9632
Никита 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров