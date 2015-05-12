Правки сайта на PHP (срочно)

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Закрыт6 заявок161 просмотр

Ищу толкового программиста PHP для правок на сайте с видео вещанием.

На рабочем сайте надо поменять Flash видео плейер на HTML5 видео плейер

и сделать небольшие правки в админке и на страницах. Сайт на PHP без CMS, детали в личку при переписке

Ищу именно программиста, а не вебмастера.

HTMLPHP
10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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