Адаптивная вёрстка HTML

HTML-версткаЗавершен26 заявок330 просмотров
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Простые макеты...

... нужен сайт резинка для компов/ноутов... айпады, планшеты, мобильные телефоны (смартфоны).

Под все основные браузеры ...

HTML
9 лет назад
egor-raduga
58 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
oksanaBelokon
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$11
2 дня
Благодарю за оперативность )) обещала сделать за 2 дня , а сделала за 1 день
Приятно было работать. Четкое и понятное ТЗ, оплата в срок
freelance2014km
Павел 
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо за работу, всё вопросы были сделаны ОПЕРАТИВНО !
Заказчик полностью адекватный человек, четкое тз, своевременная оплата
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