Делаю все качественно и в сроки!
Я программист со стажем более 4 лет. Занимался разработкой крупных проектов в галузи web технологий. Имею высшее образование по направлению компьютерная инженерия.
Так же я занимаюсь и дизайном.
Общителен и всегда есть на рабочем месте .
Отзывы заказчиков
$40
7 баллов
10 лет назад
надо следить за грамотностью
Ответный отзыв
Отличный заказчик, работа была сделана на Ура. Рекомендую
$20
10 баллов
10 лет назад
HTML
Спасибо за работу, всё вопросы были сделаны ОПЕРАТИВНО !
Ответный отзыв
Заказчик полностью адекватный человек, четкое тз, своевременная оплата
$30
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок! Настоящий профессионал!
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, на связи заказчик был не всегда. Сроки оплаты были очень задержаны, но оплата состоялась поэтому считаю проект удавшимся.
HTML-верстка
2 отзыва
$1/час
от 1 дня
#803
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
#673
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $300от 5 дней
#1009
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$23/час
от $345от 23 дней
#1181