freelance2014km

Павел freelance2014km

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Делаю все качественно и в сроки!

Я программист со стажем более 4 лет. Занимался разработкой крупных проектов в галузи web технологий. Имею высшее образование по направлению компьютерная инженерия.

Так же   я  занимаюсь  и дизайном.

Общителен  и  всегда есть на рабочем  месте .

Отзывы заказчиков

Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$40
7 баллов
10 лет назад
Внутренняя страница сайта (посадочная для нового продукта)
надо следить за грамотностью
Отличный заказчик, работа была сделана на Ура. Рекомендую
Ответный отзыв
egor-raduga
59 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная вёрстка HTML
HTML
Спасибо за работу, всё вопросы были сделаны ОПЕРАТИВНО !
Заказчик полностью адекватный человек, четкое тз, своевременная оплата
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)
$30
10 баллов
10 лет назад
Поправить верстку или сверстать заново
Рекомендую! Выполнил все качественно и в срок! Настоящий профессионал!
Задача поставлена четко, на связи заказчик был не всегда. Сроки оплаты были очень задержаны, но оплата состоялась поэтому считаю проект удавшимся.
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$1/час
от 1 дня
#803
Дизайн сайтов
1 отзыв
$5/час
от $50от 3 дней
#673
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$8/час
от $300от 5 дней
#1009
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$23/час
от $345от 23 дней
#1181