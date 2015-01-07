Делаю все качественно и в сроки!

Я программист со стажем более 4 лет. Занимался разработкой крупных проектов в галузи web технологий. Имею высшее образование по направлению компьютерная инженерия.

Так же я занимаюсь и дизайном.

Общителен и всегда есть на рабочем месте .