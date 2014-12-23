Настроить UTM метки, связать лендинг с AmoCRM

HTML-версткаЗакрыт1 заявка156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Агентству Landing.ua требуется разнорабочий вебмастер с опытом настройки UTM меток + опытом интеграции сайта с CRM системой (в нашем случае AmoCRM).

Обязательно:

- Опыт настройки UTM-меток. Примеры работ.

- Опыт интеграции сайта с CRM системой. Примеры работ.

- Четкое понимание HTML5, CSS3, JS

- Прямые руки

- Возраст от 21 года

Если все устроит - будем сотрудничать на постоянной основе. Заказов много

Обязательно укажите контактные данные (skype, e-mail, тел.)

9 лет назад
Levoshchenko
Вячеслав 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать копию лендинга

    Сделать копию сайта http://www.watchesluxury.ru/rado/ Привязать форму заявки к моему мэйлу. Сделать отдельно страничку страничку успешной заявки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходима качественная верстка

    Добрый день, мне необходима качественная верстка и обязательно соблюдение сроков. Есть некоторые нюансы которые хочу оговорить сразу. Т.к. мы друг друга не знаем предлагаю поступить следующим образом вы сверстате несколько страниц например 3 их мы ...

    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простая верстка сетки

    Нужно сверстать обычную сетку. Да, без меню, дизайна и т.п., просто сетка. -------------------------- Пишем только в проект и СРАЗУ указываем ПРИМЕРНУЮ стоимость и сроки работы. Оплата оперативно + отличный отзыв!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка HTML

    Нужно сделать кроссбраузерную верстку. Поддержка IE от 7 версии. http://sites78.ru/alutradep1/ http://sites78.ru/alutradep2/ http://sites78.ru/alutradep3/ http://sites78.ru/alutradep4/ http://sites78.ru/alutradep5/ http://sites78.ru/alutradep6/ http://sites78.ru/alutradep7/ Бюджет - 1500 руб. Оплата в рублях на WMR или ЯД.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сверстать сайт

    $20

    Сверстать несколько страниц сайта: Главная http://take.ms/uWpoO Слой выбора категорий: http://take.ms/xtHCV Каталог http://take.ms/wRdl7 Категория http://take.ms/cBsdn Карточка http://take.ms/3uIzV PSD пришлю утвержденному исполнителю

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внесение правок на портал

    Здравствуйте! Ищем опытного верстальщика (html5\css3,JS), который смог бы уделять 3-5 часов в день проекту (желательно в режиме 10-19 мск). Необходимо будет вносить правки портал трудоустройства. Работа через svn в связке с ПМом (если не сталкивались ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад