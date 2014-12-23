Сверстать шапку на InSales

Не советуб рабаботать с Андреем. Он банально не оплатил мою работу. Говорил что срочный проект и нудно сделать за пару часов, я сделал но денег так и не получил. На контакт он тоже не идет. Настоятельно рекомендую не сотрудничать с Андреем.