Сверстать шапку на InSales

HTML-версткаЗакрыт3 заявки180 просмотров
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Требуется сверстать шапку на InSales

Макет прикрепляю.

Пишите сразу цены и сроки.

9 лет назад
webmanki
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва(-3)
Выбранный исполнитель
watts220
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Не советуб рабаботать с Андреем. Он банально не оплатил мою работу. Говорил что срочный проект и нудно сделать за пару часов, я сделал но денег так и не получил. На контакт он тоже не идет. Настоятельно рекомендую не сотрудничать с Андреем.
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