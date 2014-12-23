Агентству Landing.ua требуется разнорабочий вебмастер с опытом настройки UTM меток + опытом интеграции сайта с CRM системой (в нашем случае AmoCRM). Обязательно: - Опыт настройки UTM-меток. Примеры работ. - Опыт интеграции сайта с CRM системой. Примеры работ. - Четкое ...
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Требуется сверстать шапку на InSales
Макет прикрепляю.
Пишите сразу цены и сроки.
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