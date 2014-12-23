Перенос магазина с Joomla на Webasyst

Добрый день, мне необходима качественная верстка и обязательно соблюдение сроков. Есть некоторые нюансы которые хочу оговорить сразу. Т.к. мы друг друга не знаем предлагаю поступить следующим образом вы сверстате несколько страниц например 3 их мы ...