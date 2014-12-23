Перенос магазина с Joomla на Webasyst

$100
HTML-версткаЗакрыт6 заявок157 просмотров
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Необходимо с приемлемые сроки перенести готовый работающий магазин с Joomla на лицензионный Webasyst.

Основное - дизайн.

Товары мы потом можем закачать через плагин экспорта-импорта Webasyst.

Joomla
9 лет назад
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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