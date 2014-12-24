Вёрстка лендинга

Cделать микроразметку действующего сайта joomla, по стандартам schema.org: Компонентов видеогалереи, форума, блогов (т.е. что бы компоненты генерировали мета-теги страниц по критериям, которые обозначены здесь http://schema.org/docs/full.html); вывод рейтингов компонентов в сниппет google (см.загрузки).