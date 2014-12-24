Паралакс верстка двух страниц

HTML-версткаЗакрыт8 заявок227 просмотров
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Здравствуте.

Нужна качественная верстка двух страниц с паралакс эффектом и анимацией.

Требования как обычно - качественно, семантично и в срок.

Срок такой - внутренняя страница на завтра на утро, главная на субботу.

ПОЖАЛУЙСТА, если вы не можете сделать в срок, не пишите.

В атаче дизайн + пару примеров анимации

9 лет назад
Elvena
Ольга 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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