Паралакс верстка двух страниц

Здравствуте.

Нужна качественная верстка двух страниц с паралакс эффектом и анимацией.

Требования как обычно - качественно, семантично и в срок.

Срок такой - внутренняя страница на завтра на утро, главная на субботу.

ПОЖАЛУЙСТА, если вы не можете сделать в срок, не пишите.

В атаче дизайн + пару примеров анимации