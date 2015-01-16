Качественно надеть готовый дизайн на WP.

Есть готовый дизайн нового сайта, порезанный, сверстанный.

Нужно надеть всё это на WP.

Качественная валидная вёрстка. Кроссбраузерность и кроссплатформенность.

Избавиться от циклических ссылок (кто не знает, что это такое - не пишите).

Закрыть в noindex дублирующийся контент, в nofollow внешние ссылки.

Нужен исполнитель, который отлично разбирается в WP и его возможностях и может его "допилить", доставить плагины и решить проблемы, если таковые возникнут в ходе натяжки макета.

Обязателен опыт подобной работы с WP. Попрошу показать примеры.