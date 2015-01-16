Качественно надеть готовый дизайн на WP.

Cделать микроразметку действующего сайта joomla, по стандартам schema.org: Компонентов видеогалереи, форума, блогов (т.е. что бы компоненты генерировали мета-теги страниц по критериям, которые обозначены здесь http://schema.org/docs/full.html); вывод рейтингов компонентов в сниппет google (см.загрузки).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый дизайн нового сайта, порезанный, сверстанный.
Нужно надеть всё это на WP.
Качественная валидная вёрстка. Кроссбраузерность и кроссплатформенность.
Избавиться от циклических ссылок (кто не знает, что это такое - не пишите).
Закрыть в noindex дублирующийся контент, в nofollow внешние ссылки.
Нужен исполнитель, который отлично разбирается в WP и его возможностях и может его "допилить", доставить плагины и решить проблемы, если таковые возникнут в ходе натяжки макета.
Обязателен опыт подобной работы с WP. Попрошу показать примеры.
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