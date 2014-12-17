Верстка шаблона под WordPress

Есть мобильный сайт http://m.mobilboard.com/

с него надо передрать шаблон с некоторыми незначительными изменениями и сделать его шаблоном для WordPress с поддержкой мультиязычности на основе qTranslate

разумеется, структуру и css надо переименовать чтобы гугль за плагиат не принял и не наложил санкции

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