Верстка шаблона под WordPress

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Есть мобильный сайт http://m.mobilboard.com/

с него надо передрать шаблон с некоторыми незначительными изменениями и сделать его шаблоном для WordPress с поддержкой мультиязычности на основе qTranslate

разумеется, структуру и css надо переименовать чтобы гугль за плагиат не принял и не наложил санкции

Новички и студии НЕ приветствуются. Бесценные заявки не рассматриваются. Предоплаты не будет!

Оплата WM строго по факту приемки мною результата вашей работы на моем хостинге.

WordPress
9 лет назад
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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